Rick Springfield staunt im Gym über den 99-jährigen Dick Van Dyke

Am 13. Dezember wird Hollywoodlegende Dick Van Dyke 100 Jahre alt – und ist noch immer erstaunlich fit, wie nun auch «Jessie's Girl»–Sänger Rick Springfield (76) feststellen konnte. Die beiden Stars begegneten sich zufällig im Fitnessstudio.
Dick Van Dyke legte sogar noch Tanzschritt ein
Zuletzt hatte der betagte Schauspieler seine Fans beunruhigt, weil er in letzter Minute eine Veranstaltung absagte. Doch wie Rick Springfield nun mit einem Bild zeigte, geht es dem 99–Jährigen gut und er trainiert sogar noch fleissig an verschiedenen Geräten. «Ich drehte eine Folge von Men's Health und ging ins Fitnessstudio, und wer war da – der 99–jährige Dick Van Dyke, der an allen Geräten trainierte», schrieb Springfield über die besondere Begegnung auf seinem Instagram–Account. «Dick lebt seit etwa 30 Jahren in Malibu und ist ein grossartiger Mensch», fuhr der Künstler fort und schwärmte dann noch von dem Zustand des bald 100–Järigen: «Ich dachte, ich wäre mit 76 gut dabei, aber Dick stand von der Brustpresse auf und machte einen kleinen Tanzschritt, bevor ich ging! Unglaublich!»
Auf dem Bild spannt der «Mary Poppins»–Star die Muskeln seines rechten Arms an, während er auf einem der Trainingsgeräte im geräumigen Fitnessstudio sitzt und sich mit dem anderen Arm auf einen Gehstock stützt. Springfield kniet daneben und lässt ebenfalls seine Armmuskeln spielen.
«Ich habe immer trainiert»
Im Januar sprach der Schauspieler in einer Folge des Podcasts «Where Everybody Knows Your Name» über sein Fitnessprogramm, das er auch im hohen Alter noch absolviert. «Jemand fragte: ‹Worauf führen Sie Ihr Alter und Ihre körperliche Verfassung zurück?› Und ich sagte: ‹Ich habe immer trainiert.› Drei Tage die Woche gehen wir immer noch ins Fitnessstudio. Drei Tage die Woche.»
Grosse Party geplant
Für seinen 100. Geburtstag am 13. Dezember hat er sich vorgenommen: «Ich werde eine grosse Party geben.» Es sei «verrückt», dass er 1925 geboren wurde und nun so alt geworden sei. Das sei jedoch auch ein Fluch, denn er habe im Laufe der Zeit schon viele Freunde verloren. Seine Frau Arlene Silver (54), mit der er 2012 den Bund der Ehe geschlossen hatte, fügte während einer Fragerunde bei der Veranstaltung «Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp» im Mai hinzu: «Er hat alle überlebt. Das ist der Fluch, wenn man fast 100 Jahre alt wird.»