Ricky Gervais wird auf Netflix zur «dicken, faulen Katze»

Ricky Gervais (64) wird zum vierbeinigen Antihelden: In der neuen Netflix–Serie «Alley Cats» leiht der britische Comedian einer animierten Katze seine Stimme – und beschreibt seine Rolle mit den Worten seiner eigenen, berüchtigten Spitze gegen James Corden. «Ich spiele eine fette, faule, rüpelhafte, rechthaberische Kreatur mit Fangzähnen, die nicht so klug oder mutig ist, wie sie denkt», so Gervais laut «Hollywood Reporter» über seinen Charakter. Sein süffisanter Nachschub: «Ziemlich anstrengend.»