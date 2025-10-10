Ricky Hatton: Liam Gallagher verabschiedet sich von Box-Ikone

Bei dem Trauergottesdienst, der auch vor der Kathedrale gezeigt wurde, hielt Hattons Sohn Campbell eine Rede. «Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich dich vermissen werde, Papa, und dass wir keine neuen Erinnerungen mehr schaffen werden – aber die, die wir haben, werde ich für immer in Ehren halten», sagte er darin laut dem britischen Boulevardblatt. Hattons Mutter liess über einen Sprecher eine Botschaft verlesen. «‹The Hitman› wurde von seiner riesigen Fangemeinde verehrt – er war der People's Champion» und sagte, dass er so in Erinnerung bleiben wolle«, würdigte sie ihren Sohn. Dieser sei seit seiner Geburt »unser kleiner Champion" gewesen.