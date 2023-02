«Riddick: Furya»: Kultfilm-Fortsetzung mit Vin Diesel angekündigt

Der Sci-Fi-Film «Pitch Black - Planet der Finsternis» machte Diesel im Jahr 2000 - ein Jahr vor dem Erscheinen von «The Fast and the Furious» - bekannt. In den Jahren 2004 und 2013 folgten mit «Riddick: Chroniken eines Kriegers» sowie «Riddick: Überleben ist seine Rache» Fortsetzungen, ehe es zuletzt ein wenig still um das Erfolgsfranchise wurde, das auch zwei Computerspiele sowie einen Anime-Film hervorbrachte.