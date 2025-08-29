Ridley Scott: Darum lehnte er Mega-Angebot für «Terminator 3» ab

Zudem verriet der Regisseur, dass sein Alter sein Schaffen positiv beeinflusst habe. «Vorausgesetzt, man behält seine Fähigkeiten, verfeinert es das Können. Ich kann jetzt mit acht bis elf Kameras arbeiten. Meinen letzten Film habe ich in 34 Tagen fertiggestellt. Normalerweise bräuchte ich dafür 60. Für ‹Gladiator› brauchte ich 48 Tage, normalerweise 100.» Über die Jahre habe er gelernt, gut zu planen: «Ich habe gelernt, zu formulieren und im Voraus festzulegen, auf Papier zu planen und im Kopf ein Storyboard zu erstellen.»