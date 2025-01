Riesenerfolg mit neuem Album: Das steckt hinter dem Phänomen Bad Bunny

Zentrales Thema in Bad Bunnys Musik ist seine Liebe zu Puerto Rico. Er nutzt seine Plattform, um auf soziale und politische Probleme in seiner Heimat aufmerksam zu machen. Mit seinem Song «El Apagón» thematisierte er beispielsweise die Gentrifizierung und andere sozioökonomische Probleme wie Stromausfälle in Puerto Rico.