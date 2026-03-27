«Riesenprojekt»: Helene Fischers Alltag mit Kindern und Training

Im Juni und Juli geht Helene Fischer auf ihre lange angekündigte «360° Stadion Tour». In der Schweizer Talkshow «Gredig direkt» gab die Sängerin im vergangenen Februar einen Einblick in ihre Gefühlslage, nachdem sie nach der Babypause bald wieder auf die grosse Bühne treten wird. Grossen Respekt davor habe sie nicht, «weil ich da absolut in meinem Element bin. Ich habe so eine grosse Leidenschaft in mir, ich möchte jetzt auch endlich raus und diesen Sommer mein Jubiläum mit den Fans feiern», sagte Fischer. Aber natürlich sei es eine komplett neue Aufgabe, was das Organisatorische betreffe, räumte sie ein.