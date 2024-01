Riesige Geburtstagsfreude für Fürstin Charlène

Die Zwillinge werden dieses Jahr zehn Jahre alt

Charlène und Fürst Albert II. haben am 1. Juli 2011 geheiratet, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen dann die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt. In einem Interview mit «Monaco–Matin» verriet ihre Mutter im vergangenen September mehr über die Persönlichkeiten ihrer Kinder: «Gabriella ist ziemlich spontan, sie hat ein gewisses Selbstvertrauen. Jacques ist sehr zurückhaltend, aber sehr aufmerksam.» Weiter erklärte die Fürstin: «Sie ergänzen sich gewissermassen und gewinnen ihre Umgebung nach und nach für sich. Aber sie sind noch jung und entwickeln sich von Tag zu Tag weiter.» Zu den sportlichen Vorlieben ihrer Kinder sagte Charlène, dass Gabriella eine Leidenschaft für Hip–Hop–Tanz habe und Jacques Taekwondo ausübe. «Es geht darum, ihnen eine gute Ausbildung, Selbstvertrauen und eine glückliche Kindheit zu ermöglichen.»