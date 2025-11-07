«Riesiges Geschenk»: Damian Hardung schwärmt von «Maxton Hall»-Chemie

Aber es wird ja auch noch eine dritte Staffel geben. Worauf freuen Sie sich besonders?

Hardung: Es ist toll, einfach so eine Schleife an dieses Projekt machen zu können. Ich weiss, wie schön es ist, etwas abzuschliessen, das sich stimmig anfühlt. Das hatte ich bei «Club der Roten Bänder» und auch bei «How to Sell Drugs Online (Fast)». Wie schön wird es sein, wenn ich im Ruhestand irgendwo sitze und denke: «Was war das eigentlich für eine verrückte Zeit? Was ist da eigentlich alles passiert?» Gerade ist mein Leben oft schneller als mein Kopf, es passiert so viel, und ich sammle unzählige Erfahrungen. Es ist wie in diesem kitschigen Zitat, dass ich das Gefühl habe, den Tagen mehr Leben zu geben als ihnen eigentlich zusteht. Dafür bin ich unglaublich dankbar.