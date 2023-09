Die Shows von Beyoncé (42) sind und bleiben ein Riesenspektakel. Doch bei den aktuellen Konzerten ihrer «Renaissance»–Tour lässt sie es noch einmal ganz besonders glamourös krachen. Bereits im Vorfeld hatte die Sängerin in einer Instagram–Story einen sehr speziellen Wunsch an ihre Fans geäussert: Zu den Shows rund um ihren 42. Geburtstag vom 23. August bis zum 22. September sollten möglichst viele Gäste ganz in Silber gekleidet erscheinen – passend zu ihren geliebten Bühnen–Outfits im Glitter–Stil. Tausende Fans folgten ihrem Aufruf und verwandelten das Publikum in eine riesige menschliche Disco–Kugel.