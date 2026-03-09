Rihanna: Auf ihre Villa in Beverly Hills wurde geschossen

2018 drang ein Mann in das Anwesen ein

Wie «Page Six» berichtete, hat der Popstar auf seinem Grundstück schon andere gefährliche Situationen erlebt. Bereits 2018 brach ein damals 27–jähriger Mann in das Anwesen in den Hollywood Hills ein, nachdem er über einen Zaun gesprungen war. Erst nach rund zwölf Stunden wurde er von einer Assistentin entdeckt. Rihanna war zu dem Zeitpunkt abwesend. Der Mann bekannte sich später der Stalking–Vorwürfe für schuldig und erhielt ein zehnjähriges Kontaktverbot, das es ihm untersagt, sich der Sängerin zu nähern.