Rihanna bekam ihre Kinder mit Sonnenbrille und Perlenkette

Über ihren jüngeren Sohn Riot, der im August 2023 auf die Welt gekommen ist, sagte der Popstar, er sei «einfach nur lustig» und scherzte, dass er seiner Mutter nacheifert, weil er immer nur «singen» möchte. «Wenn er aufwacht, fängt er an zu quieken und zu schreien. Nicht auf eine weinerliche Art. Er will einfach nur singen», erzählte sie «Harper‹s Bazaar». «Und ich denke mir: ›Okay, los geht‹s!› Er ist mein Wecker am Morgen! Er akzeptiert kein Nein als Antwort von irgendjemandem.»