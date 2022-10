Rihanna feiert Mega-Comeback: Darauf dürfen sich die Fans freuen

«Lift Me Up»

Ihr fulminantes Comeback leitet Rihanna am 28. Oktober mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single «Lift Me Up» ein. Sie ist der Titelsong zum Marvel-Blockbuster «Black Panther: Wakanda Forever» und Chadwick Boseman (1976-2020) gewidmet. Der Schauspieler war im ersten «Black Panther»-Film als Hauptdarsteller zu sehen. Im Sommer 2020 starb er mit nur 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Wie die musikalische Hommage klingt, verrät die Sängerin noch nicht. Im Teaser auf ihrem Instagram-Kanal ist lediglich ein Summen zu hören.