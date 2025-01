Rihanna hat 2024 keinen Tropfen Alkohol getrunken

Vielleicht überrascht Rihanna ihre Fans aber schon bald mit einem ganz besonderen Duett. Vor wenigen Wochen im Gespräch mit «Access Hollywood» danach gefragt, welcher Act ihr Traumpartner für eine Zusammenarbeit sei, antwortete die 36–Jährige: «Wenn ich nur ein Lied mit Billie Eilish machen könnte... Sie ist so gut.» Im Gespräch mit dem «Complex»–Magazin zeigte sich Eilish im Dezember sichtlich geehrt und erklärte, dass Rihanna ihr Idol sei. Die 23–Jährige sei für alles offen: «Ich mach wirklich alles, was du willst. Das ist so verrückt.»