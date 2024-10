Rihanna kuschelt im Partnerlook mit ihren Söhnen

«Ja, ich weiss! Wir sind jetzt offiziell eine dieser Familien, die an den Feiertagen im Partnerlook auftreten», kommentierte die Sängerin die Aufnahmen auf Instagram. In einem Behind–the–Scenes–Video ist zu sehen, wie die dreifache Mutter in einem marineblauen Onesie verspielt mit ihren beiden Kleinkindern herumtollt, die ebenfalls in den kuscheligen Einteiler–Outfits gekleidet sind.