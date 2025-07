Rihanna und A$AP Rocky: Deutet er hier das Geschlecht des Babys an?

Am Rande der Veranstaltung wurde der Rapper, mit Blick auf die hochschwangere Rihanna, die als Synchronstimme von Schlumpfine ein paar Meter weiter ein Interview zu geben schien, gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. «Ja, das ist es. Mann. Das ist es», lächelte er – und hielt kurz darauf eine Schlumpfine–Puppe in die Kamera. «Genau hier. Weisst du, was ich meine? Genau hier», wedelte er mit der Puppe in seiner Hand. «Sie wissen, wonach ich frage», warf der Reporter ein. Ob er wirklich gerade über das Geschlecht seines ungeborenen Kindes gesprochen hatte, kommentierte A$AP Rocky nicht. Er zeigte nur wieder die Schlumpfine–Puppe. Für manchen Fan steht damit wohl trotzdem fest, dass es ein Mädchen werden könnte.