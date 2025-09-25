Rihanna und A$AP Rocky: Drittes Baby ist da!

Ihre dritte Schwangerschaft hatte Rihanna bei der diesjährigen Met Gala im Mai bestätigt. Die R&B–Musikerin liess bei dem Mode–Event ihr Outfit für sich sprechen: Unter ihrem Bustier–Top war ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Auch danach setzte sie ihn immer wieder gekonnt in Szene, darunter bei den Filmfestspielen von Cannes.