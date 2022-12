PG Roxette

Per Gessle (63) hat das Projekt PG Roxette ins Leben gerufen. Gessle bildete zusammen mit der 2019 verstorbenen Sängerin Marie Fredriksson das Duo Roxette und schrieb mit Songs wie «It Must Have Been Love» oder «Listen To Your Heart» in den Neunzigern Musikgeschichte. Anfang Juni erschien die Single «The Loneliest Girl In The World». Sie war der Vorbote des im September veröffentlichten Albums «Pop-Up Dynamo!». Per Gessle verriet im Interview mit spot on news, dass ihm der Entschluss für die neue Band schwer gefallen ist: «Es war eine schwierige Entscheidung, denn es ist unmöglich, Marie zu ersetzen», sagte der 63-Jährige. Mit PG Roxette wolle er aber «das Erbe von Roxette am Leben erhalten».