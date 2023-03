Beide versuchen sich als Schauspielerinnen

Beide versuchen sich auch als Schauspielerinnen. Lady Gagas Performance wurde auch schon ausgezeichnet. Sie wurde 2016 als «Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film» für ihre Rolle in «American Horror Story» mit einem Golden Globe bedacht. Für ihre Darbietung in «A Star is Born» (2018) an der Seite von Bradley Cooper (48) winkte eine Oscar-Nominierung als «Beste Hauptdarstellerin». 2021 war sie in «House of Gucci» als Patrizia Reggiani (74) zu sehen, die ihren Ehemann Maurizio Gucci (1948-1995), gespielt von Adam Driver (39), umbringen liess. Ein weiterer Film mit Lady Gaga ist bereits in der Mache: Neben Joaquin Phoenix (48) wird sie eine Hauptrolle in der «Joker»-Fortsetzung spielen, die 2024 in die Kinos kommen soll.