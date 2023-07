Der R&B-Superstar Rihanna (35) hat einmal mehr seinen Babybauch gekonnt und stilvoll in Szene gesetzt. Die werdende Mutter postete via Instagram eine Reihe von aufreizenden Dessous-Fotos. Die Bilder zeigen sie in knapper Unterwäsche aus ihrer eigenen Linie Savage X Fenty. In nur wenigen Stunden likten bereits knapp sechs Millionen ihrer Fans die aufreizende Bilderstrecke.