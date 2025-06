Rihannas Vater Ronald Fenty stirbt im Alter von 70 Jahren

Die Familie war in den letzten Stunden bei ihm, wie Quellen gegenüber Starcom Network mitteilten. Auf Fotos, die das US–amerikanische Klatschportal TMZ veröffentlichte, war Rihannas Bruder Rajad Fenty (29) am 28. Mai beim Eintreffen am Cedars–Sinai Medical Center zu sehen. Die Sängerin soll sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden haben, war aber auf den Aufnahmen nicht zu erkennen.