Riley Keough: Bewegende Worte über ihre Mutter Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, Tochter der Schauspielerin Priscilla Presley (77) und des «King of Rock ‹n› Roll» Elvis Presley (1935-1977), war am 12. Januar dieses Jahres überraschend im Alter von 54 Jahren an Herzstillstand gestorben. Riley Keough hatte sie kurz zuvor zur Grossmutter gemacht: Im vergangenen Jahr wurde sie Mutter einer Tochter. Den Namen und das Geburtsdatum des Babys gab sie bisher nicht bekannt.