Riley Keough: Erbe von Mutter Lisa Marie Presley geht komplett an sie

So wie nun geschehen hatte es auch das Testament der Verstorbenen vorgesehen. Dass sich die Entscheidung dennoch so lange hinzog, lag an einem zwischenzeitlichen Disput zwischen Keough und ihrer Grossmutter Priscilla Presley (78). Die hatte das aktualisierte Testament ihrer Tochter von 2016, in dem sie als Erbin von Graceland entfernt wurde, zunächst angefochten. Lisa Marie hatte darin nur noch ihre Kinder Riley und Benjamin Keough als Erben angegeben. Ihr Sohn war jedoch im Jahr 2020 mit nur 27 Jahren verstorben, was dessen Schwester de facto zur Alleinerbin werde liess.