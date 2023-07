Die Schauspielerin Riley Keough (34) ist für einen Emmy nominiert worden - als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Miniserie «Daisy Jones & The Six». Im Rahmen der Nominierung dachte sie vermutlich auch an ihre Familie, denn kurz zuvor erinnerte sie sich auf Instagram noch an ihre im Januar gestorbene Mutter Lisa Marie Presley (1968-2023) und ihren am 12. Juli 2020 verstorbenen Bruder Benjamin (1992-2020).