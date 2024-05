Ringelröteln! Chryssanthi Kavazi hat sich vor der Geburt angesteckt

Chryssanthi Kavazi (35) meldet sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Am 21. April wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Danach wurde es ruhig um die Schauspielerin. Jetzt erklärt sie den Grund für die vierwöchige Funkstille: Kavazi hatte sich mehrere Infekte eingefangen. «Ich habe mich sechs Tage vor der Geburt leider mit Ringelröteln angesteckt, was nicht so ohne war. Das ist supergefährlich für Schwangere», erzählt sie ihren 432.000 Followerinnen und Followern in ihren Instagram–Stories. Für Neugeborene können die Viren ebenfalls sehr gefährlich sein.