Ringo Starr ist kein Gründungsmitglied von The Beatles

Ringo Starr ist neben Paul McCartney (80) der letzte lebende Beatle aus der bekannten Besetzung ab 1962. Doch Starr ist kein Gründungsmitglied: Nach dem Ausstieg des ursprünglichen Drummers Pete Best (80) übernahm er dessen Platz und gehörte der Kultband von 1962 bis zu deren Auflösung im Jahr 1970 ununterbrochen an. Anschliessend startete er eine Solokarriere. Seither gibt er gemeinsam mit seiner All Starr Band in wechselnden Besetzungen Konzerte auf der ganzen Welt.