Ringo Starr wird 85: Das macht der vierte Beatle heute

Kein Ende in Sicht

Wenn es nicht gerade seine eigene Familie ist, lassen derartige Band–Kapriolen Ringo Starr, der heute überwiegend in Beverly Hills lebt, kalt. Er geht auch nach neun Grammys, zwei Aufnahmen in die Rock and Roll Hall of Fame (als Beatle und als Solokünstler) und einem Ritterschlag durch Prinz William (43) nach wie vor in seinem Traum vom Schlagzeuger auf. «Ich hatte Glück. Ich habe mit der grössten Band der Welt gespielt, ich war ein Teil davon. Und jetzt spiele ich immer noch», zitiert ihn die «Augsburger Allgemeine.»