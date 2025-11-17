Rita Falk zurück auf der Bühne: «Apfelstrudel-Alibi» feiert Premiere

Eine eindeutige Antwort blieb sie zwar schuldig, doch Wagners «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» liess das Publikum im Saal aufhorchen. Falk selbst formulierte es so: «Witzigerweise war ich beim letzten Buch ein bisschen überanstrengt und habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich ins Schreiben reinkomme», erzählte sie zur Entstehungsgeschichte von «Apfelstrudel–Alibi». Dann allerdings habe sich der Schreibfluss eingestellt – und plötzlich sei der Knoten geplatzt. Aufgrund der Seitenzahl habe sie schliesslich zu einem Ende kommen müssen. «Da war ich aber so im Flow und hätte gern gleich das nächste geschrieben – und jetzt habe ich mir schon ganz viele Notizen gemacht», lautete ihre vielsagende Antwort.