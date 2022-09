Bunte Blumenpracht

Bereits am Samstagvormittag öffnete mit Einlassverzögerung das ausverkaufte Festival seine Pforten und 50.000 Fans strömten nach und nach auf das Gelände. «So früh habe ich noch nie gespielt», liess der erste Act des Tages, der deutsche Sänger und Rapper Schmyt, das Publikum im Olympiastadion wissen. Die Auftritte zur frühen Tageszeit taten der Atmosphäre keinen Abbruch. Die Stimmung bei ihrem Auftritt am Mittag an selber Stelle beschrieb Stefan Dettl (41), Frontmann der Chiemgauer Band LaBrassBanda, «als wär's schon Abend». «Lasst uns öfter hier so was machen», zeigte sich der Sänger und Trompeter begeistert vom Musikfest auf dem Gelände des Olympiaparks, der an zahlreichen Ecken detailverliebt mit bunten Blumenplakaten und -skulpturen geschmückt worden war - die Besucher stimmten ihm lautstark zu.