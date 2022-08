Rita Ora schon zurück im Studio

«Rita ist fest entschlossen, die Beziehung so privat wie möglich zu halten, und wollte kein grosses Aufsehen um die Hochzeit machen», erklärte der Insider weiter. Eine grosse Party ohne Medienrummel soll dennoch noch folgen. Anstatt sich gemeinsam in ihren Flitterwochen zu entspannen, ist insbesondere Rita Ora bereits wieder beruflich eingespannt. Laut Insider arbeitet die Sängerin in einem Studio an neuer Musik, genauer gesagt an ihrem dritten Album.