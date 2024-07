Rita Süssmuth kämpft gegen den Brustkrebs: «Ich halte durch»

Wenn Rita Süssmuth auf die Zukunft blickt, dann voller Optimismus und Hoffnung – aber auch mit etwas Realismus und Neugierde. Sie habe «keine Angst vor dem Tod» und wisse in ihrem Alter «das Geschenk des Lebens zu schätzen», so die Politikerin. «Ich bin Realist genug, um zu wissen, dass es endlich ist. Doch wer weiss, was mich danach erwartet.» Bevor es soweit ist, habe sie aber noch einiges vor. «Ich überlege ständig, ob ich mir eine alte Gitarre kaufen soll. Musik bewegt mehr in mir als nur den Kopf. Mit Musik kann man Menschen verändern und das schätze ich sehr.»