Starrummel im Wes-Anderson-Streifen «Asteroid City»

«Asteroid City» ist ein Coming-of-Age-Film von Star-Regisseur Wes Anderson (54) und spielt in den 1950er-Jahren in einer fiktiven US-amerikanischen Wüstenstadt. Neben Hanks spielen zahlreiche weitere Hollywood-Superstars in der skurrilen Tragikomödie mit. Darunter zum Beispiel auch Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Adrien Brody, Margot Robbie, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Matt Dillon, Steve Carell oder Willem Dafoe. Der Film soll am 15. Juni 2023 in die deutschen Kinos kommen.