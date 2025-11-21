Ritual statt Drogen: Lily Allen ist vor erster Tour seit Jahren nervös

«Ich glaube nicht, dass irgendetwas passieren könnte»

Nachgefragt, was sie damit genau meint, erklärt Allen: «Auf der Bühne zu stehen, und verletzlich zu sein, dem ausgesetzt zu sein und den Alkohol nicht zu haben.» Vor der neuen Tournee sei die Sängerin nervös, auch wenn sie sich sehr darauf freue. «Ich glaube nicht, dass irgendetwas passieren könnte», erklärt sie, aber es sei «ein echter Adrenalinkick, wenn man auf der Bühne steht und die Leute auf deine Worte reagieren, und wenn man von der Bühne kommt, strömt dieses Adrenalin durch den Körper und sucht nach einem Weg nach draussen.»