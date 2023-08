River Phoenix' Mutter: «In mir ist er noch immer sehr lebendig»

Er gilt als einer der legendärsten Jung–Schauspieler Hollywoods. Vor fast 30 Jahren starb River Phoenix im Alter von 23 Jahren an einer Überdosis Drogen. Jetzt hat seine Mutter Heart Phoenix (78) in einem emotionalen Post auf Instagram an ihren ältesten Sohn erinnert – am Tag, an dem er seinen 53. Geburtstag gefeiert hätte.