Bereits in den vergangenen Jahren habe sie auf Facebook geteilt, wie sehr das Leben und der Tod ihres ältesten Sohnes sie beeinflusst habe, meint Heart Phoenix. Auch auf ihrem weiteren Weg bleibe ihr Sohn River ihr «leitendes Licht». Eine Zeile aus einem Song, den er mit nur 15 Jahren geschrieben habe, sei die Grundlage für ihre Arbeit mit der Organisation: «Run to the rescue with love and peace will follow.» Übersetzt in etwa: «Lauft zur Rettung mit Liebe und Frieden wird folgen.»