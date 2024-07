«Riverdale»-Star Vanessa Morgan erwartet das zweite Kind

Geburt noch im Juli?

Am 6. Juli teilte Morgan in einem Instagram–Posting die frohe Botschaft. Dazu veröffentlichte sie mehrere Fotos, die sie mit Babybauch zusammen mit ihrem Partner zeigen. Der kanadische Profi–Basketballspieler und die Schauspielerin sind auf den Fotos leger gekleidet, sie trägt auf vielen Aufnahmen Jeans und einen weissen Pullover. Beide halten ihren Babybauch, der auf einigen der Schnappschüsse zu sehen ist. «Ich bin so verliebt in diesen Mann, unsere vierköpfige Familie kommt diesen Monat», verriet Morgan, dass die Schwangerschaft schon sehr weit fortgeschritten ist. «Überraschung! Danke, Gott».