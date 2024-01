«Road House»-Trailer: Jake Gyllenhaal schlagfertig wie Patrick Swayze

Im Jahr 1989 sorgte noch der viel zu früh von uns gegangene Patrick Swayze (1952–2009) im «Road House» für Recht und Ordnung. In der Neuauflage, die am 21. März direkt zu Prime Video kommen wird, verteilt hingegen «Nightcrawler»–Star Jake Gyllenhaal (43) fleissig Erziehungsschellen an ungezogene Raufbolde. Mit welch einer diebischen Freude er das tut, beweist der erste Trailer zu dem actiongeladenen Remake. Sogar mit einem realen Bad Boy legt sich Gyllenhaal an.