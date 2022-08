Roaming-Gebühren: So teuer können Anrufe und YouTube werden

Kostenfalle ausserhalb der EU

Anders verhält es sich mit Telefonie und SMS im Rest der Welt. Für ein- und ausgehende Telefonate und SMS fallen hier zusätzliche Kosten an. Am günstigsten ist das Telefonieren in der Schweiz (zwischen 54 Cent und 1,59 Euro pro Minute) sowie in den USA (zwischen 1,49 Euro und 1,94 Euro pro Minute). Richtig teuer wird es hingegen in Ländern wie der Türkei (zwischen 2,49 Euro und 3,04 Euro pro Minute) oder afrikanischen Ländern wie Kenia, wo für eine Minute Telefonieren bis zu 6,09 Euro pro Minute anfallen können.