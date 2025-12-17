Rob Reiners Sohn Nick wird des zweifachen Mordes angeklagt

«Dieser Fall ist herzzerreissend und zutiefst persönlich»

Der unter Mordverdacht stehende Sohn von Regisseur Rob Reiner erschien am Dienstag daher zunächst nicht vor Gericht. Nur wenige Stunden nach dem Tötungsdelikt hatte die Polizei von Los Angeles Nick Reiner als mutmasslichen Täter festgenommen. Polizeichef Jim McDonnell hatte bei einer Pressekonferenz am Montag bestätigt, dass jener wegen des Verdachts auf Mordes in Gewahrsam genommen wurde. «Dieser Fall ist herzzerreissend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere gesamte Stadt», sagte McDonnell am Dienstag.