Rob Reiners Sohn Nick wird des zweifachen Mordes angeklagt

Nach dem Tod von Rob Reiner (1947–2025) und dessen Ehefrau Michele (1957–2025) wird Nick Reiner (32), einer der Söhne des Paares, wegen zweifachen Mordes angeklagt. Das hat der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, während einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Nick Reiner wird beschuldigt, seine Eltern vorsätzlich mit einem Messer getötet zu haben.
Anklage gegen Nick Reiner: Lebenslange Haft bis Todesstrafe
Hochman erklärte während der Pressekonferenz, dass darauf eine Höchststrafe von lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder auch die Todesstrafe stehe. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Anklage noch nicht entschieden, ob die Todesstrafe gefordert werden soll.
Nick Reiner wird von Alan Jackson vertreten, wie zuvor bekannt wurde. Zu den Klienten des Anwalts gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem Kevin Spacey (66) und der einstige Filmmogul sowie verurteilte Sexualstraftäter Harvey Weinstein (73). Reiner habe bislang keine ärztliche Freigabe erhalten, um vom Gefängnis zum Gericht gebracht zu werden, erklärte Jackson wenige Stunden vor der Pressekonferenz laut übereinstimmender US–Berichte.
«Dieser Fall ist herzzerreissend und zutiefst persönlich»
Der unter Mordverdacht stehende Sohn von Regisseur Rob Reiner erschien am Dienstag daher zunächst nicht vor Gericht. Nur wenige Stunden nach dem Tötungsdelikt hatte die Polizei von Los Angeles Nick Reiner als mutmasslichen Täter festgenommen. Polizeichef Jim McDonnell hatte bei einer Pressekonferenz am Montag bestätigt, dass jener wegen des Verdachts auf Mordes in Gewahrsam genommen wurde. «Dieser Fall ist herzzerreissend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere gesamte Stadt», sagte McDonnell am Dienstag.
Am 14. Dezember waren die Reiners laut Medienberichten leblos in ihrem Anwesen im Stadtteil Brentwood in Los Angeles von Romy, der jüngsten Tochter des Paares, aufgefunden worden. Der Regisseur, Produzent und Schauspieler war bekannt für Klassiker wie «Harry und Sally», «Stand by Me» und «Die Braut des Prinzen». Seine Frau Michele arbeitete als Fotografin, das Paar war seit 1989 verheiratet.