Robbie Williams: Aus seinem Biopic «Better Man» wird ein Theaterstück

An den internationalen Kinokassen ist das ambitionierte wie ungewöhnliche Biopic «Better Man» über Robbie Williams (51) gescheitert. Weltweit konnte der Film laut der Branchenseite «Box Office Mojo» keine 20 Millionen US–Dollar einspielen. Bei den Kritikern kam der Streifen, der hierzulande am 2. Januar 2025 angelaufen war, hingegen bestens an. Dafür sprechen auch Nominierungen bei den Golden Globes, den Oscars und den BAFTAs. Kurz vor der Übergabe des letztgenanntes Preises am 16. Februar wurde laut «Mirror» nun bekannt, dass aus «Better Man» ein Musical am West End Theater in London werden soll.