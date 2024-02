Robbie Williams: Der punkige König der Popwelt wird 50

Das skandalöse Boygroup–Baby von Take That

Diese nahm im Jahr 1989 ihren Anfang, als seine Mutter in der Zeitung eine Anzeige entdeckte, über die junge Talente für eine neue Boygroup gesucht wurden, die als britische Antwort auf die seinerzeit extrem erfolgreiche US–Formation New Kids on the Block an den Start gebracht werden sollte. Kurz nach seinem 16. Geburtstag wurde Robbie Williams 1990 als fünftes und jüngstes Mitglied der Boygroup Take That installiert, die in den nächsten Jahren zum grössten britischen Pop–Act seit den Beatles aufstieg und bald auf all ihren Wegen von einem Schwarm hysterisch kreischender Fans begleitet wurde.