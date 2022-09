Robbie Williams feiert Charts-Rekord

Robbie Williams' (48) Best-of-Album «XXV» wurde am 9. September veröffentlicht. Am Freitag hat es das Werk an die Spitze der UK-Charts geschafft und beschert dem Musiker damit einen Rekord in seiner Heimat. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, schaffte es Williams mit dem neuen Erfolg nun insgesamt 14 Mal auf den Thron der offiziellen britischen Album-Charts. Damit bricht er Elvis Presleys (1935-1977) früheren Rekord als Solokünstler mit den meisten britischen Nummer-eins-Alben. Als Gruppe halten die Beatles mit 15 Top-Rankings den Rekord.