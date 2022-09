Robbie Williams feiert Jubiläum: Sein Aufstieg zum grossen Solo-Star

Eine besondere Single brachte im Dezember 1997 den Stein des Erfolgs ins Rollen: «Angels» erschien, ein Hit, den wohl bis heute jeder Fan und Nicht-Fan mitsingen kann. In der Folge kletterte auch Williams‹ Debütalbum in den Charts nach oben. Mit dem zweiten Longplayer «I›ve Been Expecting You» (1998) hatte es der Sänger schliesslich geschafft: Das Album mit den bekannten Songs «Millennium» und «No Regrets» platzierte sich direkt auf Platz eins in seiner britischen Heimat. Danach jagte ein Erfolg den nächsten, das dritte Album «Sing When You're Winning» (2000) war endlich auch ein internationaler Dauerbrenner. Der Longplayer holte sich die Spitze der Charts in Deutschland und Grossbritannien sowie vordere Plätze in Österreich und der Schweiz.