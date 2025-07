Robbie Williams: Konzert in Berlin um zwei Tage verschoben

Nach Shows in Berlin folgt München

Das Konzert wird am Mittwoch, den 23. Juli nachgeholt. «Tickets behalten ihre Gültigkeit – die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich», heisst es in der Mitteilung. Am 22. Juli ist laut regulärem Tourplan ein weiterer Auftritt in der Waldbühne geplant. Am 26. Juli folgt ein Auftritt im Münchner Olympiastadion, am 10. August im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Die Konzerte sind jeweils ausverkauft.