Robbie-Williams-Konzert in München: Wettergott verschont die Fans

Robbie Williams sorgte sich um Fans

Schon um 12 Uhr wurde die Konzert-Location für die Fans geöffnet. Die Zuschauer strömten in freudiger Erwartung auf das Gelände, auf dem wenige Tage zuvor schon Helene Fischer (38) und Andreas Gabalier (37) ebenfalls Tausende Menschen unterhalten hatten. Laut Veranstalter Leutgeb Entertainment ist der Einlass am Samstag nach Plan verlaufen. Schliesslich startete Robbie Williams pünktlich um 20 Uhr sein Konzert, wie sollte es auch anderes sein, mit dem Mega-Hit «Let Me Entertain You».