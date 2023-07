Robbie Williams leidet an körperdysmorpher Störung

Er fragt sich, was Selbstakzeptanz und Selbstliebe für manche Menschen so schwierig mache, dass es geradezu unmöglich erscheine. All diese Gefühle teile er mit seinen Followerinnen und Followern als eine Art Ventil: «Und falls sich jemand in diesen Worten, die ich geschrieben habe, wiedererkennt, hilft es vielleicht uns beiden.» In den Kommentaren teilen zahlreiche Fans ihre eigenen Erfahrungen, erklären dass sie an Williams denken und dass sie ihm wünschen, diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu finden.