Robbie Williams: Mit grossem Orchester und KI in der Elbphilharmonie

An dem Abend wird Williams Songs aus seinem neuen Kompilation-Album «XXV» performen, das am 9. September herausgekommen ist. Dafür wurden neben neuen Liedern auch die erfolgreichsten Hits seiner Karriere vom Komponisten Jules Buckley (42), Songwriter Guy Chambers (59) und Dirigenten Steve Sidwell (61) neu orchestriert und in den Niederlanden mit dem bekannten Metropole Orchestra aufgenommen. Auch die Liveaufführung mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt findet nun unter der Leitung des Grammy Awards ausgezeichneten Dirigenten Sidwell statt. Mehr als 80 Musiker und Musikerinnen begleiten Williams an diesem Abend in Hamburg.