Robbie Williams: Nur ein Deutschlandkonzert im kommenden Jahr

Neues Album «Britpop» kommt im Februar

Eigentlich hätte Williams' neues Album «Britpop» schon im Oktober erscheinen sollen. Die Veröffentlichung wurde allerdings auf den 6. Februar 2026 verschoben. Der Sänger erklärte ehrlich, dass er sich nicht mit Chart–Überfliegerin Taylor Swift (35) anlegen wollte. «Ich bin immer noch eine grosse Nummer, aber mit ihr hier kann ich nicht mithalten», scherzte Williams vor wenigen Wochen im Gespräch mit BBC Radio 1. Er spekulierte, dass Swifts neues Album «The Life of a Showgirl» ihm wohl in die Quere hätte kommen können. Williams hält aktuell gemeinsam mit den Beatles den Rekord für die meiste Anzahl an Alben auf dem Thron der britischen Charts – 15 an der Zahl. Mit «Britpop» möchte er zum alleinigen Rekordhalter werden.