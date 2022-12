Robbie Williams plant Talentshow, «die es so noch nie gegeben hat»

Sänger Robbie Williams (48) hat dem britischen «Mirror» verraten, dass er im Jahr 2023 mit einer eigenen Talentshow starten will. «Ich habe diese Idee für eine Talentshow, die es so noch nie gegeben hat, auf eine andere Art und Weise», wird er zitiert. Im selben Gespräch kündigte er zudem eine Serie an: «Ich habe eine Fernsehserie geschrieben, die eine dunkle Komödie ist.» Ob und wie die beiden Formate miteinander zusammenhängen, ist nicht klar.